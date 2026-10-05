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05.10.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Montagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,483 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,483 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,479 EUR. Mit einem Wert von 0,484 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 37'204 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Bei 0,979 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 50,715 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2026 (0,476 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,451 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 48.28 Mio. NOK, gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,18 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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