Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’690 0.2%  SPI 19’446 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’197 -0.1%  Euro 0.9288 -0.4%  EStoxx50 6’232 -0.1%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’476 -0.2%  Dollar 0.8288 0.0%  Öl 101.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren verloren
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verloren
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
05.10.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,481 EUR abwärts.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,481 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,481 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,484 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'567 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 0,979 EUR. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 103,746 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2026 auf bis zu 0,476 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,041 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
08:46 Logo WHS Fed-Protokoll, Job-Schock und Frankreich-Risiko: Jetzt wird es an den Börsen spannend
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Neues Allzeithoch zum Wochenschluss
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.89 SHBEEU
Short 14’526.70 13.76 S2BHCU
Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’689.73 05.10.2026 09:48:38
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Oil, Bonds Seen Pressuring European Market Sentiment
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.