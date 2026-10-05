Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,481 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,481 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,484 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'567 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 0,979 EUR. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 103,746 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2026 auf bis zu 0,476 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,041 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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