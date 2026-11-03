Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagmittag in Rot

Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 0,456 EUR nach. In der Spitze fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,456 EUR. Bei 0,456 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 22'265 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. 101,976 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Cavendish Hydrogen gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Cavendish Hydrogen möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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