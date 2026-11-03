Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 0,472 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,480 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,456 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'529 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 94,915 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 0,456 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,496 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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