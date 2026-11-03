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03.11.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 0,472 EUR.
Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 0,472 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,480 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,456 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'529 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 94,915 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 0,456 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,496 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Redaktion finanzen.ch
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