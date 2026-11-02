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02.11.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,475 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,475 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,456 EUR. Bei 0,468 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'884 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Am 30.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,920 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,684 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 0,456 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 4,105 Prozent Luft nach unten.
Am 27.08.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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