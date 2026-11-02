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02.11.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,496 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 0,496 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,496 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,468 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'820 Stück gehandelt.
Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,484 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 8,165 Prozent Luft nach unten.
Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,19 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -1,75 NOK vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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