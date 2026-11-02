Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Montagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 0,496 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,496 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,468 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'820 Stück gehandelt.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,484 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 8,165 Prozent Luft nach unten.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,19 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -1,75 NOK vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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