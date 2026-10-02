Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 0,486 EUR. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,481 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,493 EUR. Bisher wurden heute 22'532 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,648 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 29.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,476 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 2,103 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65.40 Mio. NOK gelegen.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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