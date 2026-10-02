Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gibt am Freitagmittag nach

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 0,484 EUR abwärts. Bei 0,481 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,493 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 21'784 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,482 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,476 EUR am 29.09.2026. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 1,655 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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