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02.10.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Cavendish Hydrogen

Cavendish Hydrogen Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Cavendish Hydrogen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 0,481 EUR.

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,481 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,481 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,493 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'527 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 103,746 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,476 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 1,052 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,19 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -1,75 NOK je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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