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01.10.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Cavendish Hydrogen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,486 EUR.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,486 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,480 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,487 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'544 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,648 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2026 Kursverluste bis auf 0,476 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,060 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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