Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,481 EUR ab. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,480 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,487 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 6'960 Stück.

Bei 0,979 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 103,534 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,476 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 1,143 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,19 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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