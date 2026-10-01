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01.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,495 EUR zu.
Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,495 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,495 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,487 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'266 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Bei 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 97,778 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,476 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 4,101 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,19 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -1,75 NOK je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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