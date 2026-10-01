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01.10.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag gesucht

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,495 EUR zu.

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,495 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,495 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,487 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'266 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 97,778 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,476 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 4,101 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,19 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -1,75 NOK je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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