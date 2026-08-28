Cavendish Hydrogen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.19 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -1.750 NOK vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch