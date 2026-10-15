CAVE Interactive: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CAVE Interactive gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 106.87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CAVE Interactive noch ein Gewinn pro Aktie von -47.300 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.28 Prozent auf 2.69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch