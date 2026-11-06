CAVA Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CAVA Group stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 356.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CAVA Group 292.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch