CAVA Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CAVA Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CAVA Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.160 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CAVA Group im vergangenen Quartal 368.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CAVA Group 280.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch