Caulis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caulis hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15.07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Caulis 12.67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 415.7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch