Cato lud am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cato -0.280 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 155.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 149.5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch