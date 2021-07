CATO SMS nomme le président des opérations d'essais cliniques

CARY, Caroline du Nord, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- CATO SMS, un fournisseur mondial de solutions spécialisées en matière de recherche clinique, a annoncé aujourd'hui qu'il a nommé Robert Millham au poste de président des opérations d'essais cliniques. M. Millham est un cadre très accompli dans le domaine du développement de médicaments. Il rejoint CATO SMS alors que la société poursuit son expansion pour élargir et approfondir son offre aux petites sociétés biopharmaceutiques émergentes.

M. Millham apporte à CATO SMS plus de 20 ans d'expérience de direction au sein d'entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche sous contrat (CRO) internationales. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des équipes scientifiques, des programmes de développement clinique et des opérations dans le monde entier afin de favoriser le succès des agents thérapeutiques contre le cancer. Les principales réalisations de M. Millham sont les suivantes :

durant sa carrière de 17 ans chez Pfizer, il a dirigé et contribué au développement de composés contre de multiples indications de cancer, notamment le cancer du poumon, du sein, des ovaires et colorectal ;

il a supervisé les activités de développement de médicaments et a lancé un essai clinique pivot de phase 3 portant sur le cancer du sein métastatique, tout en favorisant la croissance de l'entreprise en tant que directeur des opérations chez Odonate Therapeutics ;

il a dirigé le Centre d'excellence en oncologie, ainsi que des initiatives de gestion d'essais cliniques pour de nombreux clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique en tant que vice-président senior chez Syneos Health ;

dans le cadre de son dernier poste de vice-président des alliances stratégiques pour Caris Life Sciences, il a développé le réseau Precision Oncology Alliance de l'entreprise.

« Robert est un précieux atout pour notre équipe de direction. Son expérience de travail dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des sociétés de recherche sous contrat lui donne une perspective unique sur tous les aspects de notre secteur », a déclaré Mark A. Goldberg, M.D., président exécutif de CATO SMS. « La vaste expertise de Robert en matière de développement de médicaments de pointe, notamment dans le domaine thérapeutique de l'oncologie, renforcera et améliorera nos capacités à exécuter et à soutenir efficacement les essais cliniques pour le compte de nos clients biopharmaceutiques. »

M. Millham est l'auteur et le coauteur de nombreux articles, résumés et présentations évalués par des pairs au cours des 20 dernières années. Il a obtenu un master en médecine pharmaceutique au Hibernia College de Dublin, en Irlande, ainsi qu'un master en microbiologie à l'université du New Hampshire. Il est diplômé du Middlebury College où il a obtenu une licence en biologie.

À propos de CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur de solutions spécialisées dans le domaine de la recherche clinique, comprenant le conseil en réglementation, la pharmacologie clinique, les opérations d'essais cliniques et la biométrie. Avec plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises biopharmaceutiques et des entreprises émergentes, CATO SMS conçoit et réalise efficacement des études — de la stratégie à l'approbation ⁠— pour des indications et des modalités complexes dans de nombreux domaines thérapeutiques, avec un centre d'excellence reconnu en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez visiter CATO-SMS.com pour plus d'informations.

