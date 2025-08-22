Cato: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cato veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.67 Prozent auf 176.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch