CATL (Contemporary Amperex Technology): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CATL (Contemporary Amperex Technology) hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.63 CNY gegenüber 4.09 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165.22 Milliarden CNY – ein Plus von 58.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CATL (Contemporary Amperex Technology) 104.19 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch