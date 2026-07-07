Cathie Wood nimmt bei AMD-Aktie Gewinne mit - welcher Wert nun höher in der Gunst steht

ARK Invest hat gestern Kratos Defense-Aktien gekauft und AMD verkauft

Kratos-Position schwankte 2026 bereits mehrfach zwischen Kauf und Verkauf

Umschichtungen setzen sich fort

Die AMD-Aktie hat einen starken Lauf hinter sich: Seit Januar haben Anleger ein Plus von rund 158 Prozent in ihren Depots. Auch zum Wochenstart verabschiedete sich der Titel an der NASDAQ deutlich höher mit einem Plus von 6,61 Prozent bei 552,05 US-Dollar aus dem Handel. Die Rally ist offenbar Grund genug für die Starinvestorin Cathie Wood, Gewinne mitzunehmen, während ein anderer Titel in ihre Gunst weiter steigt.

Cathie Wood rotiert weiter

Cathie Woods Fondsgesellschaft ARK Invest hat gestern ihre Position bei Kratos Defense & Security Solutions über die ETFs ARKK, ARKQ und ARKX ausgebaut und zugleich weitere Anteile an AMD verkauft. Die einzelne Handelsmeldung ist Routine, das Muster dahinter nicht: Bereits am 15. Juni 2026 hatte ARK beide Werte am selben Tag abgestossen, bevor die Fondsgesellschaft nur kurze Zeit darauf wieder in Kratos Defense einstieg. Für Beobachter, die ARKs tägliche Handelsdaten als Stimmungsindikator lesen, verdichtet sich damit ein Bild: Der Rüstungssektor gewinnt im Depot an Gewicht, während bei Halbleiterwerten offenbar Gewinne mitgenommen werden.

ARKs Balanceakt bei Kratos Defense

Der Blick auf das Jahr 2026 zeigt jedoch auch, wie unstet ARKs Engagement bei Kratos Defense & Security Solutions war. Im Januar und Juni hatte die Fondsgesellschaft über den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) noch Kratos-Aktien verkauft, seit einigen Wochen deckt sich ARK über den Flaggschifffonds ARK Innovation ETF (ARKK) nun wieder mit den Titeln ein.

Bei AMD verlief die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung: Seit Mitte Juni trennt sich die Starinvestorin von AMD-Anteilen, wobei die Transaktionen jeweils auf dieselben Tage wie die oben genannten Kratos-Käufe fielen, was auf eine gezielte Umschichtung zwischen den beiden Sektoren hindeutet.

Rüstungsauftrag und Analystenstimmen stützen die These

Den Hintergrund für das wachsende Engagement liefert die Auftragslage. Kratos Defense & Security Solutions erhielt zuletzt einen Alleinauftrag über rund 36 Millionen US-Dollar für ein neues Flugabwehr-Raketensystem, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab. Kratos-Chef Eric DeMarco sprach von einer steigenden Nachfrage zahlreicher Kunden nach mehreren Systemen und Plattformen, sowohl in den USA als auch international. Details zum Auftraggeber nannte das Unternehmen aus Sicherheitsgründen nicht.

Auch von der Analystenseite kommt Zuspruch. Wedbush nahm die Kratos-Aktie mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 85 US-Dollar auf. JPMorgan stufte das Papier unterdessen unlängst auf "Overweight" hoch, senkte das Kursziel jedoch auf 82 US-Dollar, was immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Wie viel Überzeugung steckt in den Trades?

Ein Kaufsignal von Cathie Wood wird von vielen Marktteilnehmern als Bestätigung gelesen, ARKs eigene Handelsmechanik dämpft diese Lesart jedoch etwas. Denn ein Papier, das in mehreren ARK- Fonds stark gewichtet ist, kann bereits durch Mittelzu- oder -abflüsse automatisch nachgekauft oder verkauft werden - unabhängig von einer frischen Überzeugung des Managements. Dass Kratos Defense im Jahr 2026 bereits zweimal verkauft und zweimal zugekauft wurde, passt eher zu diesem Mechanismus als zu einer einmal gefassten, linearen Anlageentscheidung.

Die AMD-Aktie verlor am Montag nachbörslich überschaubare 0,53 Prozent auf 549,15 US-Dollar. Für Titel von Kratos ging es derweil nachbörslich 0,35 Prozent auf 53,73 US-Dollar nach oben. Die Aktie hat mit einem Abschlag von rund 30 Prozent seit Jahresstart allerdings auch Nachholbedarf.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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