Cathie Wood greift wieder zu: ARK Invest baut Positionen in Aktien von Meta und SpaceX stark aus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’257 0.0%  SPI 20’026 0.0%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’847 0.0%  Euro 0.9251 0.1%  EStoxx50 6’247 0.3%  Gold 4’069 1.6%  Bitcoin 53’574 1.4%  Dollar 0.8098 -0.1%  Öl 88.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ARK greift zu 21.07.2026 09:24:31

Cathie Wood greift wieder zu: ARK Invest baut Positionen in Aktien von Meta und SpaceX stark aus

Cathie Wood greift wieder zu: ARK Invest baut Positionen in Aktien von Meta und SpaceX stark aus

Während SpaceX operativ ins Straucheln gerät, stockt Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK ihre Positionen in Meta und SpaceX über mehrere Fonds hinweg auf.

SpaceX
98.73 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen
  • ARK Invest kaufte am 20. Juli Meta- und SpaceX-Aktien über mehrere Fonds
  • SpaceX ringt nach verschobenem Starship-Test mit operativem Gegenwind
  • Meta punktet mit neuem KI-Modell und möglichem Milliardendeal mit Anthropic

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat am Montag ihre Positionen in Meta Platforms und SpaceX über mehrere ihrer Fonds hinweg deutlich aufgestockt - ein Muster, das eher für eine bewusste Umschichtung als für eine Einzelentscheidung spricht. Während SpaceX operativ mit Rückschlägen zu kämpfen hat, liefert Meta gerade die Argumente für die entgegengesetzte Wette.

ARK kauft über mehrere Fonds gleichzeitig zu

Bei Meta griffen gleich drei ARK-Fonds zu: ARKK, ARKW und ARKF summierten ihre Zukäufe auf rund 18,2 Millionen US-Dollar, wobei jede einzelne Position rund 0,2 Prozent des jeweiligen Fondsvolumens ausmachte. Bei SpaceX fiel die Aufstockung noch breiter angelegt aus: ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX kauften zusammen für rund 21,2 Millionen US-Dollar zu, ebenfalls mit einem Anteil von jeweils rund 0,2 Prozent am Fondsvolumen. Dass beide Zukäufe nahezu deckungsgleiche Gewichtsanteile über mehrere Fonds hinweg zeigen, spricht für eine koordinierte Entscheidung des ARK-Investmentteams und nicht für eine Einzelfondsposition.

SpaceX-Aktie kämpft mit operativem Gegenwind

Der Zukauf bei SpaceX fällt in eine Phase operativer Rückschläge. Nach Angaben von Firmenchef Elon Musk musste ein Test der Starship-Rakete verschoben werden, weil mehrere Triebwerke nicht zündeten und ausgetauscht werden müssen. Auch ein für Montag angesetzter Start einer Falcon-9-Rakete wurde abgesagt, Rakete und Nutzlast blieben nach Unternehmensangaben aber unberührt. Greg Pendy vom Analysehaus Clear Street Research ordnet Starship gegenüber MarketWatch als zentralen Treiber sowohl für das Konnektivitäts- als auch für das KI-Geschäft von SpaceX ein, Verzögerungen beim Programm bremsten entsprechend die gesamte Wachstumsgeschichte.

Entsprechend geriet die SpaceX-Aktie in den vergangenen Tagen in einen regelrechten Abwärtsstrudel. Sieben Tage in Folge hat das Papier rote Vorzeichen ausgewiesen und hat erst am gestrigen Montag ein neues Rekordtief bei 119,68 US-Dollar markiert. Gerade dieser Negativlauf könnte ein Grund sein, warum Cathie Wood zugreift. In der Vergangenheit hat ARK Invest häufig antizyklisch gekauft.

Meta liefert die Gegengeschichte

Bei Meta sprechen operative Argumente für den Zukauf. Das neue KI-Modell Muse Spark 1.1, das nach Unternehmensangaben erstmals nahezu Spitzenwerte bei agentischen Programmieraufgaben liefert, kommt am Markt gut an. Zudem verhandelt der Konzern laut einem Bericht der New York Times, auf den sich MarketWatch beruft, über ein Geschäft zur Vermietung von Rechenleistung an das KI-Labor Anthropic im Volumen von bis zu 10 Milliarden US-Dollar und könnte damit selbst zum Anbieter von Cloud-Kapazitäten werden. Für SpaceX kommt hinzu, dass ausgerechnet Anthropic dort laut MarketWatch bereits Rechenleistung im Wert von potenziell mehreren zehn Milliarden US-Dollar bis Mai 2029 gebucht hat, ein Auftrag, der die beiden ARK-Positionen über das gemeinsame Thema Recheninfrastruktur miteinander verknüpft.

So reagieren die Aktien von Meta und SpaceX

Die Papiere beider Unternehmen wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. Nachbörslich reagieren die Aktien unterschiedlich auf die Zukäufe von Cathie Woods ARK Invest: Die Meta-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel 0,32 Prozent auf 643,76 US-Dollar, während die SpaceX-Aktie etwas Rückenwind bekommt und nachbörslich 0,38 Prozent auf 120,31 US-Dollar zulegt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Meta-Aktie und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
09:14 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
08:45 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
06:30 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
20.07.26 Logo WHS Nasdaq minus 4 Prozent: KI-Angst wächst – Apple und Nvidia kämpfen um die Börsenkrone!
20.07.26 Die Erde ist nicht genug – Weltraum-KI im Datenorbit
17.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’809.31 19.92 SGQBEU
Short 15’132.80 13.66 S3CBNU
Short 15’687.27 8.91 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’256.69 21.07.2026 09:48:51
Long 13’635.01 19.65 SGBNXU
Long 13’325.86 13.79 S1B77U
Long 12’767.52 8.99 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 98.27 -1.13% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus - dank neuem Bundeswehr-Auftrag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Goldpreis vor dem Crash? Bank of America warnt vor Parallelen zu 1980 und 2011
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
TeamViewer-Aktie dennoch in Grün: Cyberangriff zu spät gemeldet - Bafin greift durch
adidas-Aktie freundlich: WM ein voller Erfolg - Verkaufszahlen gehen durch die Decke
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.