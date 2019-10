Catherine Dorion à Nadine Girault: « Le monde a besoin du Québec! »

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La responsable solidaire en matière d'affaires internationales, Catherine Dorion, demande à la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, de faire entendre une vraie voix diplomatique décomplexée à l'international dans le cadre de la nouvelle Politique internationale du Québec.

« Vente d'armes à l'Arabie saoudite, silence total sur la Catalogne: le Canada a perdu sa boussole morale. Le Québec est profondément attaché aux droits fondamentaux ainsi qu'à la résolution pacifique des conflits. Le monde a plus que jamais besoin de la voix singulière du Québec. Si la ministre Girault limite l'action du Québec à l'étranger à des bureaux de vente pour les entreprises, elle limite du même coup d'ambition des Québécois. Les Québécoises et les Québécois veulent jouer un rôle qui leur ressemble auprès des autres nations: un rôle de médiation et de défense des droits. »

Un rôle de médiation, de défense des droits et de solidarité internationale

Québec solidaire propose à la CAQ de bonifier la doctrine Gérin-Lajoie, la pierre angulaire des relations internationales du Québec, en inscrivant trois priorités dans la nouvelle Politique internationale du Québec:

Créer un Service de règlement des conflits internationaux au sein du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie qui pourrait être déployé dans les zones de conflit et jouer un rôle d'étude et de médiation.

Revendiquer un vrai fauteuil pour le Québec autour de la table de négociation des traités ou accords internationaux, dont les accords de libre-échange, et les soumettre obligatoirement à un vote de l'Assemblée nationale.

Mettre sur pied une Commission parlementaire permanente sur les relations internationales à l'Assemblée nationale afin d'étudier les traités et d'orienter l'action diplomatique du Québec à l'international.

Un automne de soulèvements

Kurdistan, Haïti, Catalogne, Chili, Liban, Hong Kong: partout, les peuples se soulèvent. Ruba Ghazal, la députée solidaire de Mercier, a témoigné de son expérience personnelle.

« Comme Québécoise d'adoption, je suis fière d'appartenir à un peuple qui est reconnu à travers le monde pour sa solidarité sociale. Mais nous pouvons en faire tellement plus. Ma famille libanaise, comme des centaines de milliers de personnes au Liban, manifeste pacifiquement pour réclamer des conditions de vie décentes. Un Québec qui prend sa place dans le monde viendrait en aide aux peuples qui luttent pour un avenir meilleur », a-t-elle souligné.

