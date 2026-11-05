Cathay Real Estate Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cathay Real Estate Development äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1.45 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cathay Real Estate Development 0.530 TWD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5.24 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 25.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.18 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch