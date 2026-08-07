Cathay Real Estate Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cathay Real Estate Development präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.22 TWD, nach 1.21 TWD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Cathay Real Estate Development 3.28 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.22 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch