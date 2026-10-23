Cathay General Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cathay General Bancorp präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cathay General Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1.13 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cathay General Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 387.5 Millionen USD im Vergleich zu 353.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch