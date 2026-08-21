Cathay Biotech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cathay Biotech A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.29 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cathay Biotech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.240 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cathay Biotech A mit einem Umsatz von insgesamt 1.03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 15.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch