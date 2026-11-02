Cathay Biotech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cathay Biotech A liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cathay Biotech A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.200 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.26 Prozent auf 937.7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 874.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch