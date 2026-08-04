Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’493 0.9%  SPI 20’367 0.8%  Dow 53’981 1.5%  DAX 26’231 0.9%  Euro 0.9320 0.0%  EStoxx50 6’489 1.0%  Gold 4’083 0.7%  Bitcoin 51’787 0.7%  Dollar 0.8088 -0.2%  Öl 80.4 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Sandisk veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Sommerkorrektur im S&P 500? Diese Aktien rücken in den Fokus
Suche...
ETF Sparplan

Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 16:50:03

Caterpillar Stock Rises 6% After Strong Q2 Revenue And Profit Growth

Caterpillar
745.76 CHF 15.46%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) shares gained $50.76, or 6.12 percent, to $880.79 on Monday, after the construction and mining equipment maker reported higher second-quarter earnings and revenue compared with the prior year.

The stock opened at $922.00 and traded between $878.78 and $935.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $405.46 to $1,073.46. Trading volume reached 1.75 million shares, compared with an average daily volume of 3.19 million shares.

Second-quarter net earnings increased to $3.593 billion, or $7.77 per share, from $2.179 billion, or $4.62 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $8.17 per share. Revenue climbed 24.0 percent to $20.543 billion from $16.569 billion in the prior-year quarter.

In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?