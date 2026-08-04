Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.08.2026 16:50:03
Caterpillar Stock Rises 6% After Strong Q2 Revenue And Profit Growth
(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) shares gained $50.76, or 6.12 percent, to $880.79 on Monday, after the construction and mining equipment maker reported higher second-quarter earnings and revenue compared with the prior year.
The stock opened at $922.00 and traded between $878.78 and $935.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $405.46 to $1,073.46. Trading volume reached 1.75 million shares, compared with an average daily volume of 3.19 million shares.
Second-quarter net earnings increased to $3.593 billion, or $7.77 per share, from $2.179 billion, or $4.62 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $8.17 per share. Revenue climbed 24.0 percent to $20.543 billion from $16.569 billion in the prior-year quarter.
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Caterpillar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26