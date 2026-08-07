Caterpillar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Caterpillar hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.81 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93.91 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch