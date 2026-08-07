Caterpillar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Caterpillar präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.58 CAD, nach 0.350 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.44 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.94 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch