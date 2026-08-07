Caterpillar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Caterpillar hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 547.37 ARS gegenüber 265.36 ARS im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Caterpillar 28’943.54 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19’033.23 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch