Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.04.2026 03:50:38
Caterpillar CFO Andrew Bonfield To Retire; Names Kyle Epley CFO
(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) announced that Chief Financial Officer Andrew Bonfield has elected to retire effective October 1, 2026, following eight years with the company. To ensure a smooth transition, Caterpillar veteran Kyle Epley has been appointed Chief Financial Officer effective May 1, 2026. At that time, Bonfield will assume an advisory role for the remainder of the transition period.
Epley brings nearly three decades of Caterpillar experience to the role. He currently serves as senior vice president of Global Finance Services, where he leads a global team responsible for enterprise-wide finance operations, strategy, planning, treasury, pricing, real estate, and facilities. Throughout his career, Epley has held several senior finance leadership positions across the company, including division CFO and corporate controller, giving him extensive operational and financial insight into Caterpillar's diverse businesses.
CAT closed Wednesday's regular trading at $771.58, a gain of $47.14 or 6.51%. But in overnight trading, the stock dropped $4.58 or 0.59%.
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
03.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street fest -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit spürbaren Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.