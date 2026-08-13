Catena Media stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Catena Media hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.90 Prozent auf 103.0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch