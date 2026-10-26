Catena AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Catena AB hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.24 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Catena AB 7.57 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 838.0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 679.0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch