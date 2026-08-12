Catcher Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Catcher Technology hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2.51 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Catcher Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -1.600 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47.27 Prozent auf 2.68 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.08 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch