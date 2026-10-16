CaSy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CaSy präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2.12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CaSy noch ein Gewinn pro Aktie von -0.340 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 562.5 Millionen JPY gegenüber 478.3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch