Castor Maritime mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Castor Maritime hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Castor Maritime in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.6 Millionen USD im Vergleich zu 17.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch