Castle PE schreibt im ersten Halbjahr Verlust

Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) ist im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich bilanzierte das Unternehmen einen Reinverlust von 15,0 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 26,6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Laut dem am Montagabend publizierten Halbjahresbericht sank der innere Wert (NAV) der Aktie um 9,9 Prozent auf 10,73 US-Dollar. Die negative Anlageperformance liege hauptsächlich in den gesunkenen Bewertungen der Risikoanlagen von Castle begründet. Auch der Wertverlust des Euro gegenüber dem US-Dollar habe sich negativ auf die Wertentwicklung niedergeschlagen.

cg/ra