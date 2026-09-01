Castle PE-Aktie: Deutlicher Halbjahresverlustin erstem Halbjahr

Unter dem Strich verblieb ein negatives Ergebnis von 8,16 Millionen US-Dollar, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity in der Vorjahresperiode einen kleinen Gewinn von 71'000 Dollar erzielt hatte.

Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value, NAV) fiel in der ersten Jahreshälfte um 13,5 Prozent auf 4,72 Dollar zurück, wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Halbjahresbericht weiter hervorgeht. Die negative Performance sei dabei vor allem auf Wertminderungen im gesamten Portfolio zurückzuführen gewesen. Auch künftig sei mit volatilen Entwicklungen im Portfolio zu rechnen - nach unten wie auch nach oben.

mk/ra

Zürich (awp)