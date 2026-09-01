Castle Private Equity Aktie 4885474 / CH0048854746
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01.09.2026 20:12:37
Castle PE-Aktie: Deutlicher Halbjahresverlustin erstem Halbjahr
Castle Private Equity (CPE) ist im ersten Halbjahr 2026 deutlich in die Verlustzone abgerutscht.
Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value, NAV) fiel in der ersten Jahreshälfte um 13,5 Prozent auf 4,72 Dollar zurück, wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Halbjahresbericht weiter hervorgeht. Die negative Performance sei dabei vor allem auf Wertminderungen im gesamten Portfolio zurückzuführen gewesen. Auch künftig sei mit volatilen Entwicklungen im Portfolio zu rechnen - nach unten wie auch nach oben.
mk/ra
Zürich (awp)
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Castle Private Equity am 01.09.2026
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