Castle-Aktie: Castle Alternative Invest schreibt kleinen Gewinn

Unter dem Strich schrieb Castle Alternative Invest einen Gewinn von 0,5 Millionen US-Dollar, dies bei Erträgen von 2,3 Millionen und operativen Ausgaben von 2,1 Millionen.

2020 war noch ein Gewinn von 3,5 Millionen erzielt worden, wie aus dem am Montag aufgeschalteten Geschäftsbericht hervorging. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Die Dekotierung von der Schweizer Börse wird per 1. Juni 2022 geschehen.

AWP International