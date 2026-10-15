Caster präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Caster stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8.41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Caster -10.910 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.00 Prozent auf 1.09 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.76 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -200.590 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Caster 4.45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4.59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch