Castellum A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Castellum A äusserte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.97 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.74 SEK je Aktie generiert.

Castellum A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.25 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch