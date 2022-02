Cassiopeia-Aktie: Dekotierung von SIX zum 7. März 2022 geplant

Die Regulierungsbehörde der Schweizer Börse hat die Dekotierung seiner Aktien per 7. März 2022 genehmigt. Der letzte Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist somit der 4. März, teilte Cassiopeia am Freitag mit.

2015 war die damalige Dermatologie-Tochter Cassiopea von der Muttergesellschaft COSMO Pharmaceuticals an die Börse gebracht worden. Nun holt COSMO die Tochter wieder zurück ins eigene Unternehmen.

ra/dm

Lainate (awp)