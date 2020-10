Cassiopea schliesst Patienten-Rekrutierung für Studie zu Alopezie ab - Aktie grün

Das Biotech-Unternehmen Cassiopea vermeldet den Abschluss einer Patientenrekrutierung.

Es geht dabei um die klinische Versuchsreihe der Phase II von Clascoterone Lösung zur Behandlung von Androgenetischer Alopezie (AGA) bei Frauen.

In der multizentrierten, prospektiven, randomisierten, doppel-blinden, Vehikel (Placebo)-kontrollierten Dosierungsstudie wird laut Mitteilung vom Donnerstag die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikamentes untersucht. An der Sechsmonats-Studie nehmen den Angaben zufolge 293 Frauen in Deutschland teil, die zwischen 18 und 55 Jahre alt sind und milde bis moderate AGA haben. Die Topline-Ergebnisse der Studie werden für das zweite Quartal 2021 erwartet.

AGA ist gemäss Cassiopea die Hauptursache für Haarausfall bei Frauen und Männern. Bei AGA binden sich hohe Konzentrationen von Dehydrotestosteron (DHT) an die Androgenrezeptoren in den Kopfhaut-Haarfollikeln, was eine Verkürzung des Haarzyklus und eine graduelle Miniaturisierung der Kopfhauthaarfollikel bei Frauen und Männern mit entsprechender genetischer Prädisposition verursacht.

Die Cassiopea-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,19 Prozent auf 51,20 Franken.

uh/cf

Lainate/ Italien (awp)