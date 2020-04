Cassiopea gibt im Rahmen der Erwartungen liegende Resultate für 2019 bekannt

Lainate, Italien – 19. März 2020 – Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Resultate für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr bekannt.

Operationelle Eckwerte

Positive Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten fü r die Phase III open label Sicherheitsstudie von Clascoterone crème 1% in Akne fü r einen Behandlungszeitraum von bis zu einem Jahr

Eine „New Drug Application“ (NDA) wurde am 20. August 2019 bei der FDA eingereicht fü r Clascoterone crème 1%, einem beantragten topischen Androgen Rezeptor Hemmer fü r die Behandlung von Akne, und die FDA setzte das PDUFA-Datum auf den 27. August 2020

Die FDA hat eine bedingte Bewilligung für den Markennamen Winlevi™ erteilt

Vervollständigung der Akne-Marktevaluation und der Segmentierungsarbeit mit Dermatologen zur Positionierung von Clascoterone crème 1% und zum Schä tzung der Marktpenetration

Durchführung von Erhebungen bei Versicherern und Krankenkassen, um die Wertproposition und das Preiszugangsmodel fü r Clascoterone creme 1% zu erörtern

Positive Ergebnisse der 12-monatigen Phase-II-Dosierungs-Studie für Clascoterone Lösung bei androgenetischer Alopezie (AGA) bei Männern; beste Dosis identifiziert mit 7,5%Nach der Phase-II-Studie von Clascoterone Lösung für Mä nner fand das Abschlussmeeting mit der FDA statt zur Erörterung der Vorgaben für die anstehende Phase III-Studie

Phase II klinische Versuchsreihe für Clascoterone Lüsung in androgenetischer Alopezie bei Frauen ist gestartet und die Rekrutierung angelaufen

Alle Aktivitä ten wurden innerhalb der vorgesehenen Budgets durchgefü hrt

Finanzielle Eckwerte

Es gab keine operativen Einkünfte, da sich alle Produkte noch in der Entwicklung befinden und keines auslizensiert wurde

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen nahmen um 35.7% auf EUR 7875 Tausend ab. Der gr össte Teil der Kosten waren Kosten im Zusammenhang mit den Phase II klinischen Versuchen f ür Clascoterone Lösung in Androgenetischer Alopezie in Männer und in Frauen.

Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten nahmen um 105.2% auf EUR 3879 Tausend zu, vor allem wegen der prä-kommerziellen Aktivitäten für Clascoterone crème 1%

Eine Steuergutschrift von EUR 686 Tausend auf den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen wurde gem äss Italienischem Gesetz anerkannt

Die operativen Verluste nahmen um 16.2% auf 11068 Tausend ab

Finanzaufwendungen nahmen um 125.6% auf EUR 772 Tausend zu, vor allem wegen der Zinskosten auf dem Darlehen von Cosmo

Zum Jahresende sanken die Barmitteln oder Ä hnlichem auf EUR 696 Tausend. Die Eigenmittel sanken um 74.3% auf EUR 3727 Tausend und die verzinslichen Darlehen stiegen auf EUR 10660 Tausend als Teil der EUR 20 Millionen Kreditfazilit ä t, die der grösste Aktionä r Cosmo Pharmaceuticals N.V. der Firma gew ä hrt

Diana Harbort, CEO von Cassiopea S.p.A., kommentierte: “2019 war ein sehr produktives Jahr für Cassiopea. Wir haben grosse Fortschritte in unserer weit entwickelten Produktepipeline gemacht und trafen erste Vorbereitungen für die Kommerzialisierung unseres ersten Produktes in den USA. Am Wichtigsten ist, dass wir im August unsere New Drug Application (NDA) für Clascoterone crème 1% eingereicht haben, dem ersten neuen Wirkungsmechanismus in Akne in fast 40 Jahren. 2020 wird das entscheidendes Jahr für Cassiopea sein, denn wir freuen uns auf das PDUFA-Datum 27. August 2020 für Clascoterone Creme 1% bei Akne und dann auf die Kommerzialisierung, sobald sie genehmigt ist".

Diana Harbort fuhr fort: „Betreffend der Finanzierung ist in Erinnerung zu rufen, dass Cassiopea ein italienisches Unternehmen ist und das Italienische Gesellschaftsrecht Firmen nicht erlaubt, mit negativem Eigenkapital zu operieren. Aus diesem Grund müssen wir eine kleine Kapitalerhöhung von EUR 15-20 Millionen machen, spätestens bis Ende Mai, leider aus technischen Gründen vor dem PDUFA-Datum. Es ist keine Frage der Liquidität, da diese durch Kredite von Cosmo sichergestellt ist. Wir verfolgen gleichzeitig zwei Optionen: entweder eine kleine Kapitalerhöhung mit externen Investoren, um den Streubesitz zu Erhöhen oder aber eine Bezugsrechttransaktion, die allen Aktionären offeriert wird. Wir werden je nach Opportunität und Marktgegebenheiten entscheiden, welchen Weg wir wählen. Im Falle einer Bezugsrechtstransaktion hat Cosmo erklärt, ihren Teil zu zeichnen ebenso wie alle nicht von den Aktionären gezeichneten Aktien. Wir sind somit in einer komfortablen Situation und ich danke Cosmo für die kontinuierliche Unterstützung und das Engagement zum Wohle aller Aktionäre“.

Finanziele Eckwerte In Tausend € (mit Ausnahme der Werte pro Aktie in €) 2019 2018 Umsatz - - Andere Einkünfte 686 916 Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (7,875) (12,240) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (3,879) (1,890) Gewinn/Verlust vor Steuern (11,068) (13,214) Nettofinanzertrag (632) 558 Gewinn/Verlust vor Steuern (11,700) (12,656) Netto Gewinn/Verlust (11,700) (12,656) Gewinn pro Aktie (1.170) (1.266) 31.12.2019 31.12.2018 Anlagevermoegen 12,536 9,760 Kassa & Baraequivalente 696 4,609 Anderes Umlaufsvermoegen 2,829 2,171 Totale Aktiva 16,061 16,540 Eigene Mittel 3,727 14,512 Schulden 10,664 - Andere Verpflichtungen 1,670 2,028 Total Eigene Mittel und Verpflichtungen 16,061 16,540

