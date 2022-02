Cassiopea gibt Antrag auf Dekotierung ihrer Namenaktien an der SIX Swiss Exchange bekannt

Lainate, Italien, 4. Februar 2022: Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN) («Cassiopea») gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Dekotierung seiner Namenaktien von der SIX Swiss Exchange («SIX») beantragt hat. Cassiopea hat einen letzten Handelstag am 4. März 2022 beantragt, der von SIX noch genehmigt werden muss.