Cassiopea-Aktie freundlich: Cassiopea mit Markteinführung von Akne-Mittel Winlevi auf US-Markt

Die Markteinführung habe der US-Partner Sun Pharmaceutical Industries Ltd. umgesetzt, teilte Cassiopea am Mittwoch mit.

Winlevi sei nun in grossem Umfang für dermatologische Gesundheitsdienstleister und deren Patienten in den USA verfügbar und profitiere von der starken Präsenz von Sun Pharma im Dermatologiemarkt, lässt Cassiopea-Chefin Diana Harbort in der Mitteilung verlauten.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Mittel im August für topische Behandlungen von "Acne Vulgaris" bei Patienten ab zwölf Jahren zugelassen. Cassiopea verspricht sich viel vom Geschäft mit dem Akne-Mittel. Schliesslich sei Akne etwa in den USA die am weitesten verbreitete Hauterkrankung und betreffe jährlich bis zu 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner.

An der Schweizer Börse gewinnt die Cassiopea-Aktie am Mittwoch im frühen Handel zeitweise 0,3 Prozent auf 33,30 Franken.

mk/cf

Lainate/IT (awp)