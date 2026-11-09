Caspian hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Caspian äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.57 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 229.2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 277.0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch